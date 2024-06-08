"أسمع من دينا".. برنامج جديد تقديم الراقصة "دينا" عن أسرار في حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة الاستعراضية دينا عن تقديم برنامج جديد بعنوان "أسمع من دينا" والمقرر أن يبدأ عرضه عبر المنصات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

ونشرت "دينا" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تكشف عن كواليس البرنامج، وعن التطرق للحديث عن عدة موضوعات تخص حياتها الشخصية والعملية وارائها بالعديد من الموضوعات الأخرى، حيث تروى "دينا" كواليس وحكايات تخص حياتها الشخصية لأول مرة، إلى جانب ردها على العديد من التساؤلات والشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية.

وكان الظهور الأخير للفنانة الاستعراضية "دينا" في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل، وظهرت "دينا" وهي تقوم بتحية الفنان محمد منير فور رؤيتها له وبادلها "منير" التحية وقام بتقبيل رأسها، لتقوم "دينا" بشكره وتحيته".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة دينا كانت بفيلم "الملكة" بطولة هالة صدقي وعرض مطلع العام الجاري.

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