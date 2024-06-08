سلوى عثمان: "سعيدة بتشبيهي بفردوس محمد وكاملة أبو ذكري اكتشفتني من جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة سلوى عثمان ضيفة ببرنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب ويعرض على قناة "الحياة".

وتطرقت "سلوى" خلال حديثها عن علاقتها بوالدها الراحل الفنان عثمان محمد علي، وعن مشاركتها بمسلسل "حق عرب" بطولة الفنان أحمد العوضي وعرض بموسم دراما رمضان 2024، ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب كواليس وأسرار تكشف عنها لأول مرة.

وقالت الفنانة سلوى عثمان أنها سعيدة بتشبيهها بالفنانة فردوس محمد لأنها مثلت الأم المصرية باحترافية مؤكدة أنها من عشاق الفنانة الراحل كريمة مختار وكان من أشهر أدوارها "ماما نونة" من مسلسل "يتربى في عزو".

كما تحدث عن المخرجة كاملة أبو ذكري مؤكدة أنها أعادت اكتشافها من جديد حيث جعلتها تمثل دور السجانة مؤكدة أنها مخرجة واقعية وتعشق التفاصيل، كما أشارت إلى اعتزازها بالعمل مع المخرج سامح عبد العزيز والذي يشغله التصوير في المناطق الشعبية مثل مسلسل رمضان كريم وبين السرايات وخيانة عهد من بطولة الفنانة الكبيرة يسرا.

يذكر أن الفنانة سلوى عثمان تشارك بفيلم "روكي الغلابة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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