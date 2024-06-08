بسمة بوسيل تستعرض فستانها ونيللي مقدسي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

استعرضت الفنانة درة، فستانها الجديد، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة نيللي مقدسي، إطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الشعور باللون الأزرق بأفضل طريقة".

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهي عابدين، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نرمين الفقي

استعرضت الفنانة نرمين الفقي، رشاقتها وجمالها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير والسعادة".

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل، إطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ماريتا الحلاني

ظهرت المطربة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني بصحبة زوجها وهو يحملها بيده، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشكرك لأنك ترفعني دائمًا إلى أعلى يا بطلي إلى الأبد".

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، إطلالة كاجوال لها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية "كاب".

إنجي كيوان

خطفت الفنانة إنجي كيوان، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

استعرضت المطربة بسمة بوسيل، فستانها الجديد عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر، إطلالة صيفية، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيه.