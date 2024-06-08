شكرا لقرائتكم خبر عن حفل كامل العدد لـ عمر خيرت فى قصر عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الموسيقار عمر خيرت حفلا في قصر عابدين منذ قليل، كامل العدد احتفالا بمرور 40 عاما على موسيقاه، برعاية وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي.

وعزف خيرت في خلال الحفل موسيقى فيلم خلي بالك من عقلك، ومقطوعة موسيقية اسمها فاطمة، ومقطوعة موسيقية أطلق عليها خيرت اسم "حبيبة" تيمنا بـ حفيدته، وفي هويد الليل، ومسألة مبدأ، تيمة حب.



حفل عمر خيرت



حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت



حفل الموسيقار عمر خيرت

الحفل تكريمًا لمشواره الفني العريق، واحتفالًا بمسيرته الطويلة وعطائه الفني والموسيقى لمصر والوطن العربى، وذلك تحت رعاية كلًا من وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وافتتح قصر عابدين أبوابه للجمهور في تمام الساعة السابعة مساءً وبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وقدم عمر خيرت خلاله روائع من مقطوعاته الفنية الساحرة المليئة بالمشاعر والذكريات التي ينتظرها جمهوره فى كل حفلاته الفنية، والتي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، منها: "زى الهوا، ضمير أبلة حكمت، قضية عم أحمد، وجه القمر، إعدام ميت، الخواجة عبد القادر، النوم في العسل، صابر يا عم صابر، مافيا، عارفة، وغيرهم.