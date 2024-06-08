شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة هالة خليل: أنا عفوية فى التأليف والإخراج وقدمت "أحلى الأوقات" ومكنش عندى خبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلى" الذي تقدمه على قناة "ON" المخرجة الكبيرة هالة خليل وأعضاء فرقة كايروتا النسائية.

وتحدثت هالة خليل عن كواليس مجموعة من أجمل الأعمال التي قدمتها خلال مشوارها الفني، وقالت: مررت بأزمة شخصية من عامين وانفصلت عن زوجى، وكان لديا فيلم متوقف بسبب الرقابة، وتوقفت عامين عن الكتابة".

وأضافت هالة خليل، قدمت فيلم "أحلى الأوقات" ثم "قص ولزق" وبعدها كتبت سيناريو "مفترق طرق"، وانا عفوية فى التأليف والإخراج، وعندما وقف فيلم "الراهب" كتبت بعدها بـ 3 سنوات فيلم "نوارة"، ثم أسست شركة إنتاج وتفاجأت بأن كل العاملين خلف الكاميرا طلبوا العمل معى بدون أجر، وبعد فيلم "نوارة" كتبت سيناريو لفيلم "شارة المحبة".

وأكدت هالة خليل أن الفنانة فاتن حمامة كانت تؤدى أفلام تقيلة، وانا قدمت فيلم "أحلى الأوقات" ومكنش عندى خبرة.