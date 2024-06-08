شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة هاني .. شاركت محمود عبد العزيز ونبيلة عبيد ونادية الجندي فى أعمال درامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت الفنانة أميرة هانى مواقع البحث جوجل بعد ظهورها في أحد اللقاءات وبكائها وحديثها عن سبب غيابها عن التمثيل، وأكدت أنها لم تعتزل التمثيل نهائيا كما روج عنها، إنما دخلت في حالة حزن أبعدتها عن الفن فقط لا غير، ونذكر أهم المعلومات عنها فى التقرير التالى:

كانت آخر أعمال الفنانة أميرة هانى مسلسل "عودة الأب الضال" الذى تشارك في بطولته مع بيومى فؤاد وتجسد دور ابنته، والعمل تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.



أميرة هاني

وتدور أحداث "عودة الأب الضال" حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ7 منهم من تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة، وتدور معظم أحداث العمل داخل فندق يمتلكه بيومى فؤاد، والذى تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى .

كما أنها شاركت في مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض من حوالى 3 سنوات، للنجمات نبيلة عبد ونادية الجندى وهالة فاخر وسميحة أيوب، والمأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، وشارك فى العمل العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.



أميرة هانى



شاركت أميرة هاني في أول عمل درامي لها، والذي يحمل اسم العمة نور بطولة الفنانة نبيلة عبيد، وجسّدت شخصية قمر منير، وهو من إخراج عادل الأعصر، وتأليف محمود أبو زيد، وعرض عام 2003، لتشارك الفنانة أميرة هاني، في العام التالي بمسلسل محمود المصري، مع عدد كبير من نجوم الفن، كان من أبرزهم: محمود عبدالعزيز، هشام سليم، سامي العدل، سمية الخشاب، غادة عبدالرازق، أحمد خليل، وغيرهم من الفنانين، لتتوالى بعد ذلك أعمالها الدرامية.

وخاضت الفنانة أميرة هاني، تجربة السينما، من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، مثل: مافيش غير كدة، وساعة نص، وسكر بره.