شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عروض الفيلم المصرى اللبنانى أرزة فى مهرجان ترايبيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة مهرجان ترايبيكا السينمائى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية وهو واحد من أكبر المهرجانات الدولية 3 عروض الفيلم اللبنانى المصرى أرزة، وستكون أولها يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو الجارى فى السادسة مساء بتوقيت أمريكا.

كما يتم عرض فيلم "أرزة" في عرضين آخرين يومي الأربعاء والجمعة الموافقين 12 و14 من نفس الشهر في تمام الخامسة مساء بتوقيت أمريكا.

وتعد تلك المشاركة هي الأولى في المهرجانات لمخرجته ميرا شعير في أول أفلامها الطويلة بعد فيلمها القصير ليلاك الذى شارك في الكثير من المهرجانات العالمية، والفيلم من تأليف فيصل شعيب ولؤي خريس.

ويلعب بطول الفيلم كل من "دياموند أبو عبّود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا".

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، صَعُبَت عليها ظروف الحياة فاضطرّت إلى العمل جاهداً بمفردها لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى.