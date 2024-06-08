هيثم شاكر يبدأ صيف 2024 بـ "يوم ما تفارق" .. قريبًا على منصات الموسيقى

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان هيثم شاكر، لطرح أجدد أعماله الغنائية بعنوان "يوم ما تفارق"، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، بجانب عدد من منصات الموسيقى الشهيرة.

كشف هيثم شاكر، موعد طرح أغنية "يوم ما تفارق، إذ نشر البوستر الترويجي لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، معلقًا: «يوم ما تفارق يوم الأحد الساعة 5 مساءً، على يوتيوب وجميع منصات الاستماع».

هيثم شاكر

تفاصيل أغنية آخر مرة قابلتك لـ هيثم شاكر

طرح “شاكر” آخيرًا أغنية آخر مرة قابلتك، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.



كلمات اغنية آخر مرة قابلتك هيثم شاكر

"انا اخر مرة قابلتك كانت اخر مرة خرجت

وضحكت لبني ادمين

دة انا من ساعة ما فارقتك

وانا مليت واسيت وتعبت

ومليش نفس اروح فين

ليه عودتني على قربك

دة انا يوم عن يوم بتعلق

بحياة عشقتها وانا جمبك

كان نفسي بجد تفرق

بين واحد حبك جدا

وادالك قلبه امنلك

مستغرب من اللي عملته

اللي انت عملته فاجئني

كان اجمل حلم حلمته

كانت الفرحة بتسرقني

بستنجد بيك ارحمني

مش قادر اعيش الحقني

انا قاعد بقرا رسايلك

كلمة بكلمة وحرف بحرف

مرة ومية والف

دة كلام معملتش بيه

صعبان على قلبي عمايلك

وجعي في بعدك عمره ما خف

دبرني انت اعمل ايه".

بشوف بعنيك .. جديد هيثم شاكر على يوتيوب

يذكر أن هيثم شاكر طرح آخيرًا، أغنية بشوف عيونك، من كلمات محمد شافعي وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي.

آخر الإصدارات الغنائية لـ هيثم شاكر

وكان هيثم شاكر، طرح آخيرًا أغنية تحمل اسم "رنة خلخال"، وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان كريم محسن وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وطرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم "حكايتنا كملت" وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى، وتحمل طابع الأغانى الرومانسية.

وأكد هيثم شاكر مؤخرًا أنه احترف الغناء منذ 21 عامًا، وطوال عمله الفني لم يرهب الوقوف على المسرح، وكشف هيثم شاكر، في لقاء ببرنامج "سهرانين"، مع النجم أمير كرارة على قناة أون أي، سر بكائه على مسرح جدة خلال إقامة حفل السعودية، قائلا: "الحفلة دي مستني يومها من 20 سنة، وأنا لما حلمت أنى أبقى مطرب كنت اتولدت وعيشت في السعودية 14 سنة".