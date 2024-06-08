أبرزهم الهضبة ورمضان .. المشاهير من حفل زفاف ابنة محمد السعدي ونجل منصور عامر

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل المنتج محمد السعدي، بحفل زفاف ابنته على نجل رجل الأعمال منصور عامر، والذي أقيم في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وأشعل الهضبة عمرو دياب حفل زفاف ابنة محمد السعدي، بباقة من أغانيه الحديثة، أبرزها “يا أنا يا لأ”، كما قدم محمد العسيلي مجموعة من أغانيه التي تتناسب مع أجواء الحفل.

حفل زفاف ابنة محمد السعدي

شهد حفل الزفاف حضورًا غير مسبوقًا من مشاهير الفن، وجاء أبرزهم:" كريم عبدالعزيز، أحمد عز، أحمد حلمي، يسرا، عمرو دياب، ليلى علوي، ياسر جلال، محمد رمضان، وآخرين ".

آخر أغاني عمرو دياب

كانت أخر ألبومات الهضبة “يا أنا يا لاء” 2021، والتي بدأ بعدها اتباع الأغاني المنفردة بشكل مستمر وطوال العام دون خطة واضحة لضمهم في ألبوم غنائي كامل.

خرج ألبوم “يا أنا يا لاء” للجمهور بشكل تدريجي، وضم 10 أغنيات "يا أنا يا لاء، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وانا معاك، يادلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل"، وحمل انضمام شبابي جديد من صناع الأغنية العربية وعودة للغائبين عن أغاني عمرو دياب السابقة.

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وفي بداية أسبوعه الثالث يتصدر مكانك الأكثر استماعًا محليا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.