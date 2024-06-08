شكرا لقرائتكم خبر عن محاور وكبارى حملت أسماء النجوم.. من عادل إمام وسمير غانم لمحمود عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى الفنان كريم محمود عبد العزيز بإطلاق اسم والده على محور بالساحل الشمالى بالكيلو 21، حيث نشر صورة أسفل اللوحة التى تحمل اسم والده عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وسبق وأُطلق اسم الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة.



بينما أطلقت محافظة القاهرة اسم الفنان عادل إمام على الكوبرى الواقع بتقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك تقديرًا لما قدموه.



ولقب عادل محمد إمام محمد بخارينى، بالزعيم، وهو من مواليد 17 مايو 1940، ويُعَد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية فى مصر والوطن العربى، واشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التى مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، فى بداية صعوده، لعب دور البطولة فى أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتى مدير عام (1966) وكرامة زوجتى (1967) وعفريت مراتى (1968)، وبدأ " إمام" حياته الفنية فى بداية الستينات، وقدَّم حتى الآن 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعى مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان أرجوك لا تفهمنى بسرعة (1973).



كوبرى الفنان سمير غانم



محور الفنان محمود عبد العزيز (1)