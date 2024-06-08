شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى مرور 75 عاما على رحيل نجيب الريحانى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ8 من يونيو مع ذكرى رحيل الفنان نجيب الريحانى، الذى يعتبر أحد أهم الممثلين فى تاريخ السينما والفن العربى، لما قدمه من إسهامات فى تاريخ المسرح بالإضافة للسينما، وقد أحب الفنان نجيب الريحانى التمثيل منذ صغره، واشتهر بلقب "الضاحك الباكى".

نجيب الريحانى أحبه الجمهور فى الأدوار المختلفة التى قدمها سواء الكوميدية أو الدرامية، وقد اشتهر نجيب بأعماله المسرحية التي قدمها خلال مشواره الفني، وأسس فرقة نجيب الريحاني التي استقطب فيها عمالقة التمثيل.

خلال مشواره في المسرح قدم ما يقرب من ثلاث وثلاثين مسرحية منها "مسرحية الجنيه المصرى، الدنيا لما تضحك ، الستات ما يعرفوش يكدبوا، حكم قراقوش ، الدلوعة ، حكاية كل يوم، الرجالة مايعرفوش يكدبوا، إلا خمسة ، حسن ومرقص وكوهين ، تعاليلى يا بطة، بكرة في المشمش، كشكش بك في باريس، وغيرهم من المسرحيات الناجحة.

واستطاع أن يترك بصمة كبيرة في عالم السينما المصرية، على الرغم من قلة الأفلام التي شارك بها، والتي منها: غزل البنات، أحمر شفايف، لعبة الست، سلامة في خير.

توفي الريحاني في 8 يونيو عام 1949، بسبب مرض التيفوئيد، الذى دمر قلبه ورئتيه، وذلك أثناء تصويره لآخر مشاهد فيلم "غزل البنات" الذى عرض بعد شهر من وفاته.