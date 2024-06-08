نيللي كريم تطل بالأسود .. الجمهور: جاذبية ما بعد الطلاق

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت النجمة نيللي كريم ، جمهورها ومتابعيها، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لإطلالتها من حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي على نجل رجل الأعمال منصور عامر، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ظهرت نيللي كريم، في الصور التي نشرتها، ترتدي فستانًا من اللون الأسود والفضي، تاركة خصلات شعرها الذهبي منسدلة على كتفيها، واعتمدت مكياج من اللون البني ليبرز جمال لون عينها".

نيللي كريم

نيللي كريم

وسرعان ما إنهالت عليها التعليقات من قبل جمهورها، والذين أشادوا بجمالها ورقتها، وجانب آخر علق على جاذبيتها بعد الطلاق، وجاء ضمن التعلقات:" جاذبيه ما بعد الانفصال.. قمرايه وكاريزما"، وتعلق آخر يقول" النظرية تقول اللي تطلق تحلو".

نيللي كريم

طلاق نيللي كريم وهشام عاشور

انتهت حكاية حب الفنانة نيللي كريم وهشام عاشور بالطلاق، والذي تصدرت عناوينه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الأيام القليلة الماضية، وجاء قرار الانفصال بعد زواج استمر 18 شهرًا فقط.

بدأت قصة حب نيللي كريم وهشام عاشور على أحد شواطئ مدينة الجونة بالغردقة، عندما فاجأها بطلب الزواج منها رغم فارق العمر بينهما، إذ تكبره بحوالي 8 سنوات، وقررا وقتها إقامة حفل زفاف غير تقليدي على طريقة الغرب .

نيللي كريم

أشعل حفل زفاف "نيللي" و "عاشور" وقتها منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحا حديث الجميع بعدما احتفلا في أحد أماكن السهر الشهيرة بالجونة، وشهد الزفاف حضور فني لافت، وأبرزهم: الهضبة عمرو دياب، نجيب سويرس، أحمد السقا وزوجته، محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، هالة صدقي، إلهام شاهين، كريم فهمي وزوجته، هشام ماجد، مي سليم، ميس حمدان، نور إيهاب، ريهام عبدالغفور، الإعلامية منى الشاذلي، عمرو سلامة وزوجته، لبلبة، حسن أبو الروس.

تزوجت نيللي كريم، من هشام عاشور يوم 12 أغسطس عام 2021 بحفلا ضخمًا تغني خلاله الهضبة بباقة من أجمل أغانيه .

نيللي كريم وهشام عاشور

نيللي كريم وهشام عاشور

أعمال جمعت نيللي كريم وهشام عاشور

وفي سياق آخر، تعاونا "عاشور" مع "نيللي" في مسلسل «عملة نادرة» من بطولة جمال سليمان وكمال أبو رية وأحمد عيد وندى موسى ومريم الخشت من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل والذي تم عرضه ضمن ماراثون رمضان 2023.

وجددا تعاونهما مرة أخرى من خلال مسلسل «روز وليلى»، والذي عرض على منصة إلكترونية شهيرة، وشاركهما البطولة النجمة الكبيرة يسرا ، أحمد وفيق، عارفة عبدالرسول، تيام مصطفى قمر، ودارت أحداثه في إطار 10 حلقات .

آخر أعمال نيللي كريم

كانت آخر أعمال "نيللي" مسلسل «فراولة»، وعرض في ماراثون رمضان الماضي، الذي دارت أحداثه حول قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة.