الاثنين.. حفل كورال ذوي القدرات الخاصة بالأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديره الفني الدكتور سامح صابر لفصل كورال ذوي القدرات الخاصة تدريب، وقيادة ميرفت فريد همام، وذلك في الثامنة والنصف مساء الإثنين 10 يونيو بالمسرح الصغير.

برنامج الحفل

ويضم البرنامج مختارات من أجمل الأغاني العربية منها "ع الدوار، يحكى أن، سلمولي على مصر، يا بلدنا يا حلوة، أنت مصري، ما شربتش من نيلها، بيسألوني مصر بالنسبالك إيه، اصحي يا دنيا، يا صباح الخير، جيرة وعشرة، يا وحشني رد عليه، والقريب منك بعيد، دوارين، ساعات بشتاق، بينا نعيش، علي إيدك، يا ريحين للنبي الغالي".

والحفل من أداء "ستيفين روماني، حسن طاف، علي فرج، ماري مجدي، مانويلا خالد، أميرة محمد، مروان أحمد، حنين سامح، أصالة نصار، صفاء محمد، لبني محمد، فرج محمد، محمد زهيري، هيلانة، عبد الرحمن هشام، فريدة إسلام، تاليه محمد، كنزي محمد، سلوان محمد، داليا عطية، محمد مصطفى، أميرة عزت، مريم طارق، جاسمين طارق، بسمة ثابت، عز الدين سامح، محمد أيمن، مصطفي عبد الرحمن".

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشأ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، البالية والكلاكيت.

كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.