هند صبري: غيرنا تفاصيل مفترق طرق ليشبه مجتمعنا العربي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة هند صبري إن حياة أميرة الألفي في مسلسل "مفترق طرق" مؤلفة من دوائر عدة فبعد حدث كبير بينها وبين زوجها عمر المنسي “ماجد المصري”، تضطر لأن تأخذ ولديها لتعيش عند حماتها “ليلى عز العرب” وهذه العلاقة تمر بمفارقات وتوترات كثيرة، لاسيما أن لكل منهما وجهة نظر مختلفة في كيفية تربية الولدين، وفي حياتها العائلية أيضاً ابنة خالتها "نهى عابدين".

وأضافت: "في حياة أميرة دائرة مهنية، حينما تعود لممارسة المحاماة بعد سنوات من الانقطاع، وتعمل مع زميل قديم هو يحيى (إياد نصار)، وتتطور هذه الزمالة إلى مشاعر حب بينهما،وفي هذا المكتب نتعرف إلى دارين (جومانا مراد) والتي تشهد الكثير من المواجهات، وعلي الطيب، وهدى المفتي، إضافة إلى ضيوف شرف كثر، يطلّون في بعض الحلقات".

The Good Wife

وقالت الفنانة هند صبري إن مسلسل "مفترق طرق"، هو النسخة العربية من المسلسل العالمي الشهير "The Good Wife"، يغوص في قضايا اجتماعية تشبه حياة المشاهدين، متوقعة أن العمل سيجذب انتباه الجمهور العريض واهتمامه عند عرضه قريبا.



وأضافت هند صبري: "غيرنا بعض التفاصيل كي تأتي متماشية مع مجتمعنا الشرقي المحافظ، موضحة أنها تلعب دور أميرة الألفي، هي امرأة توضع أمام مفترق طرق وتواجه ظروفاً إنسانية صعبة واجتماعية دقيقة، وتسعى لتجاوز كل المشاكل التي يتعرّف عليها المشاهد تباعاً على امتداد الحلقات، ونكتشف أين تبدأ وإلى أين تصل.



وأشادت هند صبري بالكتابة الذكية جداً للأحداث وكيفية رسم الشخصية النسائية المحورية، لافتة إلى "أنني دائماً ما أميل إلى هذه النوعية من الأدوار"، موضحة "أنني كنت من أشد متابعي ومعجبي العمل في نسخته الأصلية".



وتتوقف مجددا عند الشخصية النسائية المحورية في العمل، وتخلص إلى "أنها ستثير جدلا وتساؤلات حول ما إذا كانت تصرفاتها صحيحة أم خاطئة، وأعتقد أن المجتمع لن يتفق على تعامل موحد مع مواقف الشخصية، وأنا ميالة إلى الأعمال التي تدفع الناس لأن تتبادل آراء مختلفة، وتغير أحكام وربما قناعات عندها، حينما يعرفون الوضع الخاص بهذه السيدة، منهم من سيكون متسامحاً معها ومنهم من يرفضها".