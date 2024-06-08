شكرا لقرائتكم خبر عن جيريمى رينر يكشف سبب عدم عودته إلى سلسلة Mission: Impossible والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم العالمى جيريمى رينر عن أسباب رفضه العودة إلى سلسلة أفلام Mission: Impossible، حيث ظهر رينر فى اثنين من أفلام الحركة التى يقوم ببطولتها النجم العالمى توم كروز: Mission: Impossible – Ghost Protocol فى عام 2011، وMission: Impossible – Rogue Nation في عام 2015.

ومع ذلك لم يعد رينر للفيلمين التاليين في 2018 (Fallout) و2023 (Dead Reckoning – الجزء الأول)، مع تقاعد شخصيته ويليام براندت من قوة التجسس في نهاية Rogue Nation.

وفي مقابلة جديدة كشف رينر أنه تمت دعوته من قبل منتجي الأفلام لإعادة تمثيل شخصية براندت في Fallout، ولكن قيل له إنه سيتم التصوير لمدة أسبوع واحد، حيث سيُقتل براندت.

وصرح رينر قائلا: "أتذكر أنهم حاولوا إعادتي لمدة أسبوع حتى يتمكنوا من قتل شخصيتي، فقلت لهم: "لا، لا يمكنك القيام بذلك، لن تأخذنى إلى هناك وتقتل شخصيتي، وإذا كنت ستفعل هذا وستستخدم شخصيتي، فعليك أن تفعل ذلك بشكل صحيح".

وأنهى رينر حديثه قائلا: "لقد صرخت في وجه المخرج كريستوفر ماكوارى، وقلت له يا صديقي، لن تفعل هذا بي بهذه الطريقة".