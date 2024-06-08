شكرا لقرائتكم خبر عن الإحباط والتخلى سبب زعل دنيا وائل من كامل الباشا فى دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تستطيع داليا "دنيا وائل" أن تتقبل فكرة تخلى القبطان إبراهيم "كامل الباشا" عن نادى الوحدة الذى يتجمعون فيه جميعا لمحاربة الوحدة، خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل دواعى السفر بعنوان "نادى الوحدة"، والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، وأنه من مؤسسى النادى وخذلها بعد موقفه لترك الجميع.

وقالت داليا له: "ليه الناس بتستسهل تحبط فى بعض، ليه بنشوف إنه حق مستباح إن إحنا نعشم اللى حوالينا بحاجة ونيجى فى أكتر وقت هما محتاجينها فيها ونقولهم إنتم صدقتوا إحنا كنا بنهزر، لا ويجي يوم نقف قصاد المراية مستغربين ليه كارهين عيشتنا ليه عندنا اكتئاب ليه زعلانين وننسى إننا حسسنا حد بحاجة ودلوقتى بنحس باللى هما حاسين بيه وبننسى إن الحياة كما تدين تدان".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.