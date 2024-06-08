سوسن بدر لـ"الخليج 365": "أم الدنيا" تحدي.. و"المصري لما حد بيجي على كرامته مبيسكتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قالت النجمة سوسن بدر، إن السلسلة الوثائقية "أم الدنيا- إحنا مين" منذ بدايتها وهي تمثل تحديا كبيرا لهم، لكن نجاح الجزء الأول ورد فعل الجمهور، شجع الشركة المتحدة ومنصة watch it وفريق العمل على تقديم الجزء الثاني.

وأضافت سوسن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الجزء الأول لا يقل أهمية عن الثاني أو الجزء الثالث والرابع والعاشر، والجزء الجديد مبني على الجزء الأول، وكل جزء له صعوباته وتحدياته، ولكن نجاحنا في الجزء الأول وتمسك الناس بمعرفة المزيد عن وطنهم وحضارتهم وتاريخهم، شجع كل الجهات لتقديم الجزء الثاني".

وعن السمة التي وجدتها في المصريين في العصور الثلاثة التي تحدث عنها الجزء الأول والثاني، قالت: "المصري متمسك دائما بأصوله على مر العصور، ومتمسك بكرامته جدا، في كل الأجزاء كل اللي حصل في التاريخ له علاقة بكرامة المصري، المصري لما حد بيجي على كرامته مبيسكتش".

جدير بالذكر أن "أم الدنيا" إخراج محمود رشاد، والموسم الأول والثاني تقدمهما النجمة الكبيرة سوسن بدر، وتكون الموسم الأول من 15 حلقة، سردت في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر القديمة، وتتحدث حلقات الجزء الثاني عن تاريخ مصر القبطي حتى نصل إلى الفترة الإسلامية والعصر الفاطمي.