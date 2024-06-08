شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مواعيد طرح الموسم الرابع من Emily in Paris على جزأين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة نتفليكس عن طرح الموسم الرابع من سلسلة Emily in Paris على جزأين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى توقف الإنتاج الذى حدث أثناء إضراب الكتاب والممثلين المزدوج فى عام 2023، على أن يعرض الجزء الأول من الموسم الجديد من سلسلة Emily in Paris في 15 أغسطس المقبل، بينما سيتبعه الجزء الثاني فى 12 سبتمبر المقبل.

وكان قد أقيم حفل لمؤسسة amfAR خلال مهرجان كان السينمائي الذى أقيم الشهر الماضى، والذي يجمع من خلاله الأموال للبحث في القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وخلال الحفل ظهرت عارضة الأزياء ويني هارلو والممثلة العالمية باريس جاكسون على خشبة المسرح لبيع دور غير معلن عنه في الموسم الخامس من مسلسل Emily in Paris الذى يطرح على منصة نتفليكس.

وحصل الفائز بالمزاد على 250 ألف يورو للظهور في الموسم الجديد من Emily in Paris بالإضافة إلى فرصة حضور العرض الأول للموسم الرابع في لوس أنجلوس.

وأكدت هارلو وجاكسون أنه من المقرر أن يبدأ تصوير الموسم الخامس من المسلسل الشهير في منتصف عام 2025، ألا أنه وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety"، لم تعلن المنصة عن تجديد مسلسل Emily in Paris لـ موسم خامس بعد، ولكن وفقًا لموقع مزادات amfAR الرسمي، جاء الدور بإذن من دارين ستار، مؤلف المسلسل.

ومن ثم تم تحديث الخبر على موقع المزادات ليشير إلى أن الفائز "ستتاح له الفرصة لقضاء يوم في باريس أثناء التصوير، في حال تجديد مسلسل Emily in Paris لـ موسم الخامس.