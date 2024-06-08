شكرا لقرائتكم خبر عن إيدى ميرفى بطل فيلم Beverly Hills Cop: Axel F على نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة نتفليكس عن صورة لبطل فيلمها الجديد "Beverly Hills Cop: Axel F" النجم الأمريكى إيدى ميرفى، والمقرر عرضه من 3 يوليو المقبل.

ويدور فيلم Beverly Hills Cop: Axel F، بعد تولى المحقق الشهير أكسيل فولي (إيدي ميرفي) قضية جديدة بعد غياب طال لما يقرب من 30 عامًا، عندما تتعرض حياة ابنته (تيلور بيدج) للتهديد، يعود الشرطي الأسطوري من ديترويت إلى بيفرلي هيلز، حيث يتعاون وابنته مع شريك جديد (جوزيف غوردون ليفيت) وبعض الأصدقاء القدامى، مثل بيلي روز وود (جدج راينهود) وتاجارت (جون أشتون)، للكشف من مُلابسات القضية وحلّها.

فيلم Beverly Hills Cop: Axel F من إخراج مارك مولوي، ومستوحى عن شخصيات من تأليف دانييلو باخ ودانيل بيتري جونيور، ومن تأليف ويل بيل، وسيناريو ويل بيل وتوم جورميكان وكيفن إيتن.

على أن يقوم كل من جوزيف جوردون ليفيت، تايلور بيج، جدج رينهولد، جون أشتون، بول ريزر، برونسون بينشوت، وكيفن بيكون، بـ مشاركة ميرفى بطولة العمل.