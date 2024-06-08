شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان يكرم الأعمال الرمضانية وأبطال فيلم "رفعت عينى للسما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب اليوم السبت حفلا لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024 بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

ويشهد الحفل تكريم 5 أعمال درامية بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوى وعضوية كل من الأب بطرس دانيال - الناقد الفنى أندرو محسن - الإعلامى عمرو خفاجه - الناقد الأدبى سيد محمود - الكاتبة داليا شمس - الكاتبة أمينة خيرى، أبرزها مسلسل مسار إجبارى، كامل العدد +1، بدون سابق إنذار.

كما يكرم المجلس أيضا خلال الحفل فريق عمل مبادرة بانوراما البرشا أبطال فيلم "رفعت عينى للسما" الفائز بالجائزة الأولى بمسابقة الأفلام التسجيلية في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، ليصبح بذلك أول فيلم مصري يفوز بالجائزة منذ انطلاق المهرجان.

جدير بالذكر أن فيلم رفعت عينى للسما تدور أحداثه حول قيام مجموعة من الفتيات بتأسيس فرقة مسرحية، وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي، بشوارع قريتهن الصغيرة بمحافظة المنيا لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات. يضم فريق عمل الفيلم ماجدة مسعود، وهايدى سامح، ومونيكا يوسف، ومارينا سمير، ومريم نصار، وليليا هارون، وإخراج ندا رياض وأيمن الأمير.