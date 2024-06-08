حلا شيحة تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد سعد بعد صورتهما المثيرة للجدل

نفت الممثلة المصرية، حلا شيحة، وجود علاقة عاطفية تربطها بمواطنها الفنان أحمد سعد وذلك بعد تداول صورة مثيرة للجدل جمعتهما في حفل زفاف الممثلة جميلة عوض.

في التفاصيل، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية بصورة جمعت “شيحة” و”سعد” وهما يمسكان بأيدي بعضهما بحرارة في حفل زفاف جميلة عوض، لكن حلا شيحة تصدّت لتلك الإشاعة في تصريح لـ “اليوم السابع” مؤكدةً ان “الصورة عادية وإلتُقطت في الزفاف. وأنها كانت تُلقي التحية على أحمد سعد لا أكثر ولا أقل”.

في سياق آخر، شاركت “حلا” متابعيها على “إنستغرام” بأكثر من صورة من داخل منزلها ومنشور إعتبره البعض غريباً كشفت فيه سرّ شكلها وجمالها حيث علّقت: “أجمل أمر أحيانًا “اللخبطة” والطبيعة كما هي، الجنون اللذيذ والعفوية، من دون حسابات. يسألونني كيف شكلك هكذا ومثل ما أنت؟ هذا هو السرّ، قيمتك الحقيقية أنت الإنسان ليس مكانك ولا مركزك ولا شهرتك، قيمتك الحقيقية روحك وطاقتك الإيجابية وحبك للخير لكل الناس”.

وأضافت: “أحبّ نفسي كما هي. ولا أشارك المنشورات للحصول على المزيد من المتابعين، فلا أهتم بذلك”.

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نذكر ان إشاعات الإرتباط العاطفي تلاحق حلا شيحة بشكل مستمر منذ إنفصالها عن الداعية الإسلامي مُعز مسعود.

كذلك الأمر بالنسبة للفنان أحمد سعد، الذي إنفصل عن آخر زوجاته مصممة الأزياء علياء بسيوني العام الفائت.