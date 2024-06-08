"فى بيتنا مسرح" عرض للطفل بأسوان يناقش تأثير السيوشال ميديا 

ياسر رشاد - القاهرة - شهد مسرح فوزى فوزى بأسوان، أمس، ختام عرض "فى بيتنا مسرح" ضمن عروض نوادي مسرح الطفل بأسوان التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال الموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

استخدام السوسيال ميديا ومسرح العرائس

تدور أحداث العرض حول الجد "سيد فهمى" وحفيدته "أميرة" وإهتمام الطفل بالعاب الهاتف المحمول واستخدام السوسيال ميديا ومسرح العرائس، حيث يتحدى كل منهم الأخر حول أيهما سيجذب الطفل، ويشاركهم فى هذا التحدى أصدقاء أميرة، ونهاية التحدى تستمتع أميرة وأصدقائها من مسرح العرائس وما يقدمه من أفكار ونصائح والعمل الجماعى من خلال عمل عرض مسرحى تعليمى يشارك فيه الجميع ويتم الترويج له على السوشيال ميديا، ويوضح العرض كيفية الاستخدام الآمن لمواقع التواصل موضحا سلبياته وايجابياته.

"فى بيتنا مسرح" أداء تمثيلى بيتر عماد، جوليا جرجس، الاء جمال، أحمد ناصر، تسابيح أسامة، محمد محسن، محمد رمضان، أحمد حسن، مودة مدحت، ملك عبد الرحيم، زينب أحمد، ماريا مجدى.

تأليف هانى قدرى، ديكور خالد عطالله، تصميم ديكور محمد مصطفى، عبد الناصر مصطفى، كلمات أغانى محمود عطا، موسيقى وألحان أحمد موسى، شاهين محمد، تصميم استعراضات وغناء أحمد جمعة، إخراج أحمد كشرى

شهد العرض حضور لجنة التحكيم المكونة من الكاتب أحمد أبو خنيجر، المخرج خالد أبو ضيف، مهندس الديكور محمود جمال، شرين عبد المولى مقرر اللجنة، مدير عام فرع ثقافة اسوان يوسف محمود.

ويأتي العرض ضمن الموسم الحالي من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ومن إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى.