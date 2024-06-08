"33 سنة بين الصورتين".. محمد إمام مع شريف عرفة من كواليس "اللعب مع العيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الفنان محمد عادل إمام الترويج لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال" الذي يتعاون خلاله لأول مرة مع المخرج الكبير شريف عرفة والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ونشر "محمد إمام" صورة أرشيفية لوالده الزعيم عادل إمام مع المخرج شريف عرفة من كواليس فيلم "اللعب مع الكبار" عام 1991، ودمج معها صورة له مع المخرج شريف عرفة من كواليس فيلم "اللعب مع العيال" وأن الفرق بين الصورتين قرابة الـ 33 عامًا.

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ "علام" الذي يتم نقله إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، وسط العديد من العقبات التي تواجه ولم تكن في الحسبان، ويشارك ببطولة فيلم "اللعب مع العيال" كلا من الفنان باسم سمرة، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة أسماء جلال، الفنان مصطفى غريب، الفنان دينا محسن، تأليف وإخراج شريف عرفة.

يذكر أن محمد إمام يشارك ببطولة فيلم "عودة شمس الزناتي" الذي قام ببطولته والده عادل إمام من قبل عام 1991، ويشارك "إمام" البطولة عمرو عبد الجليل، أحمد داش، طه دسوقي، أسماء جلال، مصطفى غريب، تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

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