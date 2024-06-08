هل تجاوزت كيت ميدلتون مرحلة الخطر في علاجها من السرطان؟

خلال الأشهر القليلة الماضية، واجهت كيت ميدلتون بعض الأخبار الصعبة. فبعد خضوعها لعملية جراحية في البطن في كانون الثاني/ يناير الفائت، تلّقت تشخيصاً مدمِّراً بأنها مصابة بالسرطان. وعلى الرغم من تدفّق الحب والدعم، إلا أنها واجهت أيضًا انتقادات بسبب غيابها عن الظهور العلني أثناء معاناتها الصحية وبعض تعديلات الصور غير الممتعة.

تشير التقارير الواردة من وسائل الإعلام المختلفة إلى أن وضع ميدلتون قد يكون أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، ما يزيد من احتمال أنها قد لا تكون قادرة على استئناف أدوارها السابقة كممثلة للملكية البريطانية.

ومع ذلك، فقد تقدّم أصدقاء الأميرة كيت لوضع الأمور في نصابها الصحيح حيث كشف أحد المطلّعين الذين تحدثوا إلى “فانيتي فير” أن ميدلتون تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي وتظهر عليها علامات التحسن.

وفقًا للمطلعين على عمق الأمور، كانت ميدلتون تعاني من آثار العلاج على جسدها وتقدّر التقدّم المحرز. وقال المصدر أيضًا: “أخبرت مصادر قريبة من الأميرة قناة VF أن الأميرة، التي تخضع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي، قد تجاوزت مرحلة صعبة في علاجها في الأسابيع الأخيرة وتشعر بتحسن كبير”.

وأضاف أحد أصدقاء العائلة: “لقد كان من دواعي الارتياح الكبير أنها تتحمل الدواء وهي في الواقع تتحسن كثيرًا. لقد كان، بالطبع، وقتًا صعبًا ومثيرًا للقلق للغاية. لقد التفّ الجميع حولها وليام ووالديها وأختها وأخيها”.

في تقرير حديث لمجلة PEOPLE، تم الكشف عن أن ميدلتون تمكّنت من إظهار النتائج الإيجابية لعلاجها من خلال رؤيتها مع أطفالها. لقد تمّ رصدها وهي تقوم بمهمات بمفردها أو مع أفراد العائلة، ما يشير إلى قوتها المتزايدة ومشاركتها في تربية الأبناء.

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وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، هناك مخاوف بشأن قدرة ميدلتون على العودة إلى مهامها الملكية. وأوضح أحد المطلعين: “لقد كان طريقًا طويلًا للتعافي، وبينما تحرز تقدمًا، لا تزال هناك تحدّيات أمامها”.

في الختام، في حين واجهت كيت ميدلتون تحدّيات صحية كبيرة في الأشهر الأخيرة، إلا أن هناك علامات مشجعة على التحسن. إن صمودها وتصميمها، إلى جانب دعم أحبائها، يساعدونها على اجتياز هذا الوقت العصيب.