شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه يوجه صفعة جديدة لـ شاكيرا باستعداده للزواج من حبيبته كلارا تشيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد لاعب نادي برشلونة السابق جيرارد بيكيه للزواج رسميًّا من حبيبته كلارا تشيا، في زفاف يمثل صفعة قاسية لحبيبته السابقة المغنية العالمية شاكيرا، وكشفت الصحافة الإسبانية - وفقًا لما نقله موقع العربية - عن رغبة بيكيه، 37 عامًا، في الزواج من كلارا 25 عامًا، في حين رفضت شاكيرا الارتباط به بشكل رسمى، رغم علاقتهما التى استمرت 12 عامًا.

وأضافت أن الرغبة لدى بيكيه فى إنجاب أطفال من كلارا شيا كبيرة بعد الانتهاء من حفل الزفاف، لكنها ليس لديها أي نية لأن تصبح أمًّا فى الوقت القريب.



شاكيرا وبيكيه

وعلى جانب آخر، تحدثت النجمة العالمية شاكيرا - فى وقت سابق - بصراحة عن تقديم التضحيات فى العلاقات بعد انفصالها عن جيرارد بيكيه، ووفقًا لتقرير نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعربت شاكيرا فى مقابلة مع مجلة "ماري كلير" عن إيمانها بالحب، على الرغم من خيبات أملها الرومانسية.

وانفصلت المغنية الكولومبية عن جيرارد فى يونيو 2022، بعد وقت قصير من اتهامه بالخيانة، وقالت "كنت أبحث عن رجل مثل والدى، الذى سأنجب منه أطفالًا ثم أخطط لأبقى معه إلى الأبد مثل والديّ، اللذين لا يزالان في حالة حب كبيرة، لقد قدمت الكثير من التضحيات من أجل هذا، لقد كنت مخلصة، لكن في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما هو مخطط لها".

كما تحدثت المغنية العالمية شاكيرا حول فيلم Barbie، وكشفت أن ولديها "يكرهانه"، حيث سُئلت الفنانة في مقابلة مع مجلة Allure عما إذا كانت قد شاهدت الفيلم الذي أخرجته جريتا جيرويج، والذي صدر الصيف الماضي، وقالت إنها شاهدته.

وصرحت شاكيرا قائلة: "لقد كره أبنائي فيلم Barbie تمامًا، لقد شعروا بشىء غير مريح في العمل، وأنا أتفق معهم إلى حد ما، خاصة أننى أقوم بتربية ولدين، وأريدهما أن يشعرا بالقوة أيضًا بينما يحترمون النساء".