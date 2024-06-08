قبل عرضه بعيد الأضحى.. خالد النبوي يروّج لفيلم “أهل الكهف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان خالد النبوي على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” البرومو الرسمي لفيلم “أهل الكهف”، بعد قرار الشركة المنتجة طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل في مفاجأة اعتبرها الكثير من الجمهور سعيدة خاصة بعد تأجيل تصوير الفيلم لأكثر من ثلاثة أعوام، وتأجيل طرحه لأكثر من عام منذ انتهاء تصويره.

وكتب النبوي على برومو الفيلم معلقاً: “فيلم أهل الكهف.. يوم ١٢/٦ فى جميع سينمات مصر.. أفلام عيد الأضحى.. أفلام العيد”.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم، معلنة عن طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المقبل، بدءًا من 12 حزيران (يونيو) الجاري.

وتدور قصة فيلم “أهل الكهف” وهو مأخوذ عن مسرحية للكاتب توفيق الحكيم، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدمون بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة أخرى إلى الكهف انتظارًا للموت.

يشارك في بطولة “أهل الكهف” خالد النبوي، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح، مصطفى فهمي، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، بسنت شوقي، صبري فواز، رشوان توفيق، هاجر أحمد، أحمد وفيق، والفنان الراحل جميل برسوم، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.