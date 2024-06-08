فنان أسترالي بعد حذف علم فلسطين من صورته: وصمة عار!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان الأسترالي جاي بيرس على حذف مجلة «فانتي فير الفرنسية لعلم فلسطين من صورته، بعد أن أحدث الخطأ جدلا واسعا.

ورد في تصريح لموقع «سي أن أن»: بما أن الشعب الفلسطيني يعاني بالفعل من صدمة كبيرة وخسارة كبيرة، بسبب نظام نتنياهو الانتقامي، فمن المؤسف للغاية أن تحاول مطبوعة حسنة السمعة مثل «في أف» إلغاء الدعم الذي أختار أنا أو أي شخص تقديمه. أنا شخصياً أعتقد أن هذا وصمة عار.»

ونتيجة لهجوم المتابعين، ردت المجلة باعتذار قائلة «لقد نشرنا نسخة معدلة من الصورة على موقعنا عن طريق الخطأ ونشرت الصورة الأصلية على حسابنا على انستغرام. تم تعديل الخطأ ونعتذر».

ولم تلاحظ المجلة سوار معصم الممثل، التي أيضًا تضمنت ألوان علم فلسطين.

كان جاي بيرس في مهرجان كان يحضر عرض فيلمه «ذا شراودز» الذي شارك في المسابقة الرسمية.

ويستمر الفنان في دعم القضية الفلسطينية على «إكس» ورد على الذين يتهمونه بمعاداة السامية، بالتذكير بـ «1948» في إشارة منه لأحداث النكبة التي شهدت تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني من موطنهم الأصلي، وهذا يؤكد إنكارهم لفكرة أن الوضع المأسوي لم يبدأ أبدا منذ أكتوبر/تشرين الأول.