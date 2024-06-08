حلا شيحة تفاجئ الجميع بإطلالتها الأجرأ.. صيحة الفتحات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: جذبت الفنانة المصرية حلا شيحة الأنظار بإطلالتها الجريئة في زفاف زميلتها ومواطنتها جميلة عوض أمس (الخميس).

وتألقت شيحة في ظهور نادر بمناسبة علنية، عقب تراجعها عن اعتزالها الفن وخلعها الحجاب، فختارت فستاناً طويلاً بصيحة الفتحات التي تسم عام 2024 في الخصر، بالإضافة إلى شق جانب مرتفع عند الساق، وتميّز بقصّة منسدلة تعانق الجسم مكشوفة الكتفيْن بنمط “هالتر نك”.

واهتمت شيحة بنفسها بوضع المكياج الذي اختارته، بمزيج من الظلال البرونزية والمضيئة فوق الجفون، وكحل مائي أسود يحدّد العينين بشكل رفيع مع قلم أسود للجفن الداخلي، وصُقلت أهدابها بالماسكارا السوداء، وأكملت لماستها الجمالية بأحمر الشفاه الوردي.

وحضر الحفل كوكبة من النجوم من بينهم الفنانة يسرا، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وهشام ماجد، وشيكو، وميرفت أمين، ولبلبة، وأمينة خليل.

وأحيا الحفل كوكبة من نجوم الغناء بينهم أحمد سعد، ومصطفى قمر، وآبو وسط أجواء من البهجة والفرحة.