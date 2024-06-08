إيهاب توفيق ينفي علاقته بهذا الحفل في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان إيهاب توفيق ما تردد عن إحيائه حفلاً في لبنان يوم الجمعة المقبل، بعد أن انتشر بوستر للحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر إيهاب على الصفحات الرسمية له على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحافياً نفى فيه علاقته بالحفل الذي تم الترويج له منذ عدة أيام على صفحات السوشيال ميديا.

وعلق على البوستر الوهمي للحفل قائلأ: “تعلن إدارة أعمال الفنان إيهاب توفيق أنه ليس لنا أي علاقه بهذا الحفل ولم يتم التعاقد معنا وسوف نقوم بالرجوع لإدارة هذا المكان بجميع الحقوق المعنوية والأدبية والمادية لما نجم من أضرار بسبب هذا الإعلان وأننا غير مسؤولين عنه وهذا فقط للتوضيح لجميع محبي الفنان إيهاب توفيق بلبنان الحبيبة”.

من جهة أخرى، طرح إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان “أيوة يا غشاش”، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب” والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، والمفاجأة أنه قرر طرح الأغنية بمناسبة ليلة عيد ميلاده، وأيضًا بعد نجاحه ومشاركته فى حفل كاسيت 90 والذي أقيم على مسرح أبوبكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

أغنية “أيوة يا غشاش”، تعتبر عودة لإيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهي من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم.