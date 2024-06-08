الشرطة الفرنسية تعتقل نجل الفنان المصري عمرو واكد.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان المصري عمرو واكد، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على نجله، خلال مشاركته في مظاهرة مناهضة لإسرائيل، وداعية لوقف إطلاق النار في غزة.

وكتب واكد على صفحته الرسمية على موقع “أكس”: بالأمس الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 50 قاصرا فرنسيا كانوا يتظاهرون ضد الإبادة في غزة، ابني واحد منهم، وما زال محبوسا حتى هذه اللحظة.

وأضاف الفنان عمرو واكد: الحكومة الفرنسية تقبض على القصر من أهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات.

ويعد واكد من أشد المعارضين لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وغادر مصر عام 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وكثيرا ما وجه انتقادات للسلطات في مصر واتهمها بقمع المعارضة، وتعرض واكد للشطب من نقابة المهن التمثيلية في مصر عام 2022، بعد ظهوره في جلسة للكونغرس الأمريكي لمناقشة الأوضاع في مصر.

وبقول واكد إنه فشل في تجديد جواز سفره، وسبق وأعلن أنه سيقيم دعوى قضائية ضد سفارة مصر في إسبانيا بسبب رفضها تجديد جواز السفر.