“مش بس حبيبك”.. نادر الأتات يواصل تحطيم الأرقام بـ هيت الموسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم اللبناني نادر الأتات تحطيم الأرقام على يوتيوب بأغنيته الجديدة “مش بس حبيبك”، إذ تخطى كليب الأغنية الـ6 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من صدوره.

وتحافظ أغنية “مش بسب حبيبك” منذ صدورها على المراتب الأولى بين الأغنيات الأكثر استماعاً ورواجاً عبر المواقع الموسيقية في لبنان وسوريا والأردن والمغرب وتونس وغيرها من البلدن العربية.

نجاح أغنية “مش بسب حبيبك” لم يقتصر على الأرقام ونسبة الاستماع والمشاهدة فقط، بل على مواقع التواصل الإجتماعي تنتشر فيديوهات لعدد كبير من المتابعين يستمعون للأغنية ويقومون بحركات تعبيرية تعبّر عن الكلمات، لتستحق الأغنية أن تكون وبجدارة “هيت الموسم”.

أغنية “مش بس حبيبك” هي من توزيع عمر صباغ والكليب من إخراج سعيد الماروق وإنتاج نادر الأتات.