مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2024 تفتح أبوابها للمبدعين المصريين (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - دعوة لكتاب القصة القصيرة و الموهوبين في مجال الكتابة الأدبية

تشجيعاً وحرصاً على اكتشاف ورعاية المواهب في مجال الكتابة الأدبية، فتحت مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2024 أبوابها للمبدعين المصريين .



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني- وزيرة الثقافة؛ والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة؛ و منير عتيبة - مقرر لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس.

ودعا المجلس الأعلى للثقافة من يهمه الأمر للمشاركة في مسابقة فتحي غانم للقصة القصيرة لعام 2024؛ والتي تنظمها لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس الأعلى للثقافة

أولًا شروط المسابقة:



-التقدم بمجموعة قصصية مخطوطة (لم يسبق نشرها في كتاب) لا تقل عن 10 قصص ولا تزيد على 15 قصة قصيرة، ولا يتعدى عدد صفحاتها 80 صفحة مقاس A4 على أن تقدم نسخة ورقية ونسخة على سي دي بصيغتي وورد وPDF . وسيرة ذاتية للمتقدم وصورة بطاقته وجه وظهر.

-يجب مراعاة سلامة اللغة العربية في جميع الأعمال المشاركة، ولا تقبل الأعمال المكتوبة بالعامية إلا لضرورة فنية تتطلبها تقنية القص أو السرد مثل الحوار أو الأمثال الشعبية أو الأغاني.. إلخ.

-ألا يكون العمل منشورًا أو فائزًا بجائزة أخرى أو مقدمًا لمسابقة أخرى حتى الإعلان عن نتيجة المسابقة.

-لا تقبل الأعمال المترجمة أو المأخوذة من بيئات غير مصرية أو عربية.



ثانيًا: جوائز المسابقة:



يمنح الفائزون جوائز مالية على النحو الآتي:

الجائزة الأولى: 15000جنيه ، وشهادة تقدير وطباعة العمل الفائز بمشروع الكتاب الأول بالمجلس إذا لم يكن صاحبه أصدر كتابا من قبل.

الجائزة الثانية: 10000جنيه ، وشهادة تقدير.

الجائزة الثالثة: 5000 جنيه ، وشهادة تقدير

موعد التقديم للمسابقة اعتبارًا من 9 يونيو حتى 1 أغسطس 2024

-تسلم الأعمال لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة (1 شارع الجبلاية-ساحة دار الأوبرا- الجزيرة)

الأستاذ مصطفى فاروق - مدير إدارة المسابقات 01143080189