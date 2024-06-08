شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 50 شاب وفتاة للمشاركة فى ورشة التأليف المسرحي بمهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عبد الرحمن مدرب ورشة التأليف المسرحي بـ مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة عن أسماء المقبولين بالورشة فقد وقع اختياره علي ( 50 ) شاب وفتاة من مختلف محافظات مصر، بعدما كان قد تقدم لتلك الورشة نحو 250 كاتبا من الشباب، وأعمار مختلفة أيضا من مختلف محافظات مصر.

المقبولون في الورشة سيتم تدريبهم علي حرفية الكتابة المسرحية وسيبدأ مدرب الورشة الدكتور أيمن عبد الرحمن أولى محاضراته يوم 11 يونيو بالمجلس الأعلى للثقافة، وأعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان عن أسماء المقبولين في الورشة .

المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.





اسماء المقبولين في ورلاشة الكتابة

يذكر أن الدكتور أيمن عبد الرحمن حاصل على بكالوريوس طب الفم والأسنان من جامعة القاهرة، ثم بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج بدرجة جيد جدا من أكاديمية الفنون، كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الدراما والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهو فنان قدير بالبيت الفني للمسرح وكان مدير عام الإدارات الفنية بالمركز القومي للمسرح، وأستاذ بجامعة بدر بكلية فنون المسرح والسينما، ومن أهم أعماله في المسرح.. مؤلف ومخرج مسرحية "ليلة فرعونية"، مؤلف ومخرج مسرحية (سوشى ميديا)، معد ومخرج مسرحية (رجل بلا أجندة)، مؤلف ومخرج عرض (قصاقيص)، مؤلف (التسع خطايا) نص مسرحى جارى إنتاجه بالبيت الفني للمسرح، مؤلف (ديفليه) جارى انتاجه بالبيت الفني للمسرح، مؤلف النص المسرحى "هايبر ماركت" المقدم للمسرح الحديث.