شكرا لقرائتكم خبر عن بيار داغر لليوم السابع: كل الحب لشعب الجزائر ولصناع مهرجان الجينريك الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان اللبناني الكبير بيار داغر كضيف شرف في الدورة الثانية من مهرجان الجينريك الذهبي، واستقبله الجمهور الجزائري أفضل استقبال وقال فى تصريح لـ"الخليج 365" عن مشاركته: هذه هي الزيارة الأولي لي لدولة الجزائر، وشعرت من شدة الترحيب أنني بين اهلي وناسي، وشعرت أن المحبة زادت بيني وبين الجزائر وشعبها، فهي بلد جميل طبيعيا وجغرافيا .

وأضاف بيار: الشعب الجزائري مضياف وقريب على القلب وشربان من جماله، وبعيوني كضيف شرف قضيت أربعة أيام تعرفت فيها علي كوكبة عربية من مصر والسعودية والعراق وليبيا والأردن وسوريا، وجميع الفنانين والمثقفين قدموا تحيتهم ومحبتهم ودعمهم لأهل غزة وكل علي طريقته، كما تعرفت على مجموعة رائعة متفانية لانجاح هذا المهرجان، وعلى رأسهم الكبيرة بالقدر والقيمة السيدة سميرة الجيلاني التي كان لي الشرف بمعرفتها، فكل الحب والتقدير للشعب الجزائري وأتمني لهم الاطمئنان والإزدهار لبلدهم الجميل.

يذكرأن الدورة الثانية للجينيريك الذهبي كرمت الممثلة والمخرجة والمنتجة الجزائرية الراحلة "ريم غزالي" والنجم المصرى الراحل طارق عبد العزيز صديق الجزائر كما يطلقون عليه، واستضاف المهرجان عدد كبير من نجوم الوطن العربي منهم النجم فارس حداد والنجم عابد فهد وعباس النورى من سوريا والنجم بيار داغر من لبنان والنجمة جينى اسبر من لبنان والنجمة عفاف شعيب وجمال العدل وأحمد الحلوانى من مصر ويسرى عكاشة والنجم إياد ناصر من الأردن ومريم الغامدى وكلوديا حنا.

يشار إلى أن الفنان والنجم اللبناني الكبير بيار داغر ينتمي لعائلة فنية عريقة في الفن وهي عائلة داغر التي خرجت منها المنتجة والفنانة الكبيرة آسيا داغر، وابنة شقيقتها ماري كوين، ومن عائلته أيضا أسعد داغر المفكّر الكبير اللي كان من مؤسّسين جريدة الأهرام وجامعة الدول العربيّة، وآخر أعمال قدمها بيار داغر في السنوات الأخيرة كان "فتح الأندلس" عام 2022 في شخصية الكونت جوليان حاكم سبتة، و"السرايا" عام 2023 في دور (الرئيس الأميركي توماس جيفيرسون)، و"نظرة حبّ" 2024 في دور(جلال).



