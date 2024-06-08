من سرق حياة الممثلة التركية الجميلة جيمري بايسال؟

تعاقدت الشركة التركيّة للانتاج القمر مع الممثلة جيمري بايسال على بطولة مسلسل “سارقة الحياة” الذي سيتم إقتباسه من المسلسل البرازيلي “شارع البرازيل”.

تجسّد “جيمري” في العمل شخصية “ليلى” وجاري التحضير حاليًا لاختيار الممثلة التي ستمثل الشخصيّة في طفولتها.

ومن المتوقع ان ينطلق التصوير الشهر القادم ليعرض ضمن الموسم الدرامي الشتوي القادم على قناةNOW .

العمل من اخراج هلال سرال التي سبق وتعاونت مع شركة القمر بسلسلة اعمال درامية منها مسلسل “حب أعمى” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحصد جوائز عديدة. كما لها اعمال أخرى منها “زمهرير، العشق الممنوع وما ذنب فاطمة غول”.

تدور قصّة المسلسل حول زوجة أب تقوم بالتخلّص من ابنة زوجها برميها في الشارع. الفتاة تكبر وتصبح “شيف” اي طاهية ولكن رغبة الانتقام من زوجة والدها كانت تنمو معها وتنتظر الفرصة لتعود وتنتقم منها ضمن احداث شيّقة وحماسيّة ودراميّة.

ويُعد هذا العمل هو الأول المقتبس من الدراما البرازيلية.

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نذكر أن جيمري بايسال كانت قد حققت نجاحات كبيرة في مسلسلات “جانبي الأيسر”، “أجمل منك”، “المجهولون”، “لا تترك يدي” و”رامو”.