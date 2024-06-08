إيمي سمير غانم وريهام عبد الغفور تكسران حالة الحزن بعد خسارة أعز الناس الى قلبيهما

بعد مرحلة صعبة جدًا من الحزن، تخطت كل من الممثلتَين المصريتَين إيمي سمير غانم وريهام عبد الغفور مشاعر الألم على فقدان أحبائهما، وحرصتا على حضور حفل زفاف زميلتَهما الممثلة جميلة عوض الذي أقيم في القاهرة أول من أمس.

في التفاصيل، حضرت إيمي سمير غانم الحفل برفقة زوجها حسن الرداد وهي المرة الأولى التي تحضر فيها مناسبة خاصة بعد وفاة والدَيها الممثل سمير غانم والممثلة دلال عبد العزيز.

وقد خطفت “إيمي” الأنظار بإطلالتها الراقية حيث إرتدت فستانًا باللون الأحمر بأكتاف مكشوفة، في حين لاحظ جمهورها خسارتها للوزن بشكل ملحوظ، حيث بدت رقيقة وجميلة، كما حرصت على إلتقاط الصور التذكارية مع حسن الردّاد وعدد كبير من نجوم الفن والتمثيل الذين حضروا حفل الزفاف.

من جهتها، كسرت الممثلة ريهام عبد الغفور الحداد، إذ حرصت على حضور حفل زفاف زميلتها جميلة عوض ومشاركتها فرحتها بعد مرور ستّة أشهر على وفاة والدها الممثل القدير أشرف عبد الغفور بحادث سير آليم.

إرتدت ريهام فستاناً كلاسيكياً باللون الأسود وحرصت على تهنئة العروسَين والتقاط العديد من الصور التذكارية مع النجوم الحاضرين.

نذكر ان إيمي سمير غانم إبتعدت عن الأضواء لفترة طويلة بسبب إصابتها بأزمة نفسية حادة بعد وفاة والدَيها ثم إنشغالها بولادة طفلها الأول، لكنها عادت مؤخراً الى نشاطها الفني حيث تحضّر للعديد من الأعمال.

أما ريهام عبد الغفور فقد أُصيبت بصدمة كبيرة عقب حادث السير الذي اودى بحياة والدها الممثل أشرف عبد الغفور الذي ربطتها به علاقة وطيدة، ما دفعها للإعتذار عن المشاركة في العديد من الأعمال الفنية بسبب حزنها الشديد وعدم قدرتها على التركيز، بعد رحيل والدها المؤلم.