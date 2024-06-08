طارق الشناوي يعلق على فيديو "صفع" عمرو دياب شابا بالقلم بحفل زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الناقد الفني طارق الشناوي، على فيديو متداول للنجم عمرو دياب يصفع فيه شابا بالقلم بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

وكتب الشناوي، عبر حسابه على فيسبوك: "يجب أن يسارع عمرو دياب بإصدار بيان اعتذار على اليوتيوب يوضح ملابسات الصورة السيلفي والصفعة التي تلقاها أحد معجبيه".

وتابع: "قطعا لا شيء يبرر الصفعة مع افتراض حتى أن هناك تجاوز لفظي أصاب (عمرو) من أحد معجبيه.. الاعتذار أولا وتوضيح الملابسات ثانيا".

وأضاف: " هل يدرك عمرو كم خسر ويخسر بسبب هذا الفعل ويخسر أكثر لو استمر لائذا بالصمت الرهيب".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع فيديو لعمرو دياب وهو يتعدى على شاب وضربه بالقلم في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

وأثناء غناء عمرو دياب بحفل الزفاف توجه شابا إليه بهاتفه وحاول إلتقاط صورة تذكارية معه، فقام الهضبة بضربه بالقلم على خشبة المسرح أمام حضور حفل الزفاف.

وغنى في حفل الزفاف الهضبة عمرو دياب والفنانة شيرين وعدد كبير من المطربين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلامية من بينهم أصالة وأحمد حلمي ومنى زكي وأحمد عز ونيللي كريم ويسرا.