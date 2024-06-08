تكريم بيتر ميمي ونرمين الفقي ومحمد فهيم في ختام Franciscan's Got Talent

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القاهرة - سامية سيد - اختتم الموسم الثاني لمسابقة "Franciscan's Got Talent" بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بوسط البلد، والتي تنظمّها الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر من خلال "لجنة المدارس" بالتعاون مع المركز الكاثوليكي المصري للسينما للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية.

عرض في البداية فيلماً قصيراً تناول بعضاً من المشاركات والتصفيات لأبنائنا الطلاب من مختلف المراحل العمرية، حيث شارك بالمسابقة ما يزيد عن 300 طالباً يمثلون 12 مدرسة تابعة للآباء الفرنسيسكان على مستوى الجمهورية، تم تأهيل 75 طالباً وطالبة للمرحلة النهائية للتصفيات من مختلف الأعمار والسنوات الدراسية، في مجالات فنية متنوعة كالموسيقى والغناء والشعر والالقاء والتمثيل الفردي والجماعي والرسم.

وتشكّلت لجنة التحكيم الموسم الثاني برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية نخبة متميّزة من المتخصصين في المجالات المختلفة، وهم: المخرج رضا شوقي والفنانة شيرين والفنانة لقاء الخميسي، إلى جانب مشاركة الفنان التشكيلي د. فريد فاضل في تحكيم فرع الرسم.

وأقيمت المسابقة تحت رعاية الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمي للرهبان بمصر، والذي قدّم كل الدعم والتشجيع لنجاح المسابقة، والأب مُخلص مصري مسؤول لجنة المدارس الفرنسيسكانية بمصر والمنسق العام للمسابقة، والأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي للسينما ورئيس لجان التحكيم، وبإشراف الرهبان الفرنسيسكان مديري المدارس وبعض المدرسين والمعلمين مُنسقي المناطق والمشرفين على العمل، والذين اهتموا بتدريب وإعداد الطلاب ليكونوا بالكفاءة المطلوبة والصورة المشرفّة، وبتشجيع السادة أولياء الأمور الذين قاموا بتنمية مواهب أبناءهم ورافقوهم حتى النهاية.

وكرم على هامش الحفل مجموعة من الفنانين المتميزين الذين تركوا بصمة مضيئة لأجيالٍ مختلفة خلال مشوارهم الفني، وهم: الفنانة نرمين الفقي، المخرج بيتر ميمي، الفنان محمد فهيم، الفنان أحمد زاهر والذي اعتذر عن الحضور لسفره خارج البلاد، الموسيقار حميد الشاعري وهو من خريجي مدارس الآباء الفرنسيسكان بسيدى بشر بالإسكندرية والذي اعتذر عن الحضور لسفره.

وفي ختام الحفل أعلنت نتيجة الموسم الثاني للمسابقة، حيث قررت لجنة تحكيم المسابقة بالتعاون والتنسيق بين الرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والمركز الكاثوليكي المصري للسينما أن يتم منح جوائز مالية لأبنائنا الطلاب الفائزين، تشجيعاً لهم على المزيد من الدراسة لتنمية مواهبهم، وتحفيزاً لمن لم يحالفة الحظ هذا الموسم بالعمل على نفسه أكثر وأكثر ليكون من بين الفائزين في الأعوام القادمة.

وقد تم تقسيم مجالات المسابقة إلى أفرع، وتخصيص جوائز للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مجال، وشملت مجال الشعر، مجال الغناء، مجال العزف، مجال التمثيل، مجال الرسم، إلى جانب جائزة لجنه التحكيم الخاصة للغناء الزوجى، وجائزة خاصة للغة الإشارة، وجائزة خاصة للمسرح الجماعي، وأخيراً جائزة خاصة بلجنة.

وفي ختام الحفل تم إهداء درع المسابقة لمديري ومسئولي المدارس المشاركة بالموسم الثاني لمسابقة "Franciscan's Got Talent" لعام 2024، وبعض أعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة.



تكريم نرمين الف5قي وبيتر ميمي ومحمد فهيم



تكريم بيتر ميمي



إحدي الفائزات



الاب بطرس دانيال ونرمين الفقي ومحمد فهيم