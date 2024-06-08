شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا عبر إنستجرام: "كفاية بقى أنا قررت الاعتزال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها على "إنستجرام"، عبر خاصية الاستوري، قائلة: "كفاية بقى أنا قررت الاعتزال"، مما أثار الجدل والتساؤل عن حقيقة اعتزالها الفن، أو أن الجملة مقصود بها اعتزال السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي.



شيرين رضا على إنستجرام

يذكر أن الظهور الأخير لشيرين رضا أثناء حضورها الخميس الماضي حفل زفاف الفنانة جميلة عوض على المونتير أحد حافظ، والذي أقيم بالقلعة وسط حضور فني كثيف.

وكانت آخر أعمال شيرين رضا الدرامية مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، والذي شاركها بطولته صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، تسنيم مطر، اية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، وأسامة الهادي، أميرة أديب، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.