شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة ضرب عمرو دياب لأحد معجبيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى لقطة غريبة من أحد حفلات الزفاف للهضبة عمرو دياب أثناء صفعه أحد معجبيه على وجهه في لقطة استفزت قطاع كبير من متابعى السوشيال ميديا ممن استغربوا ردة فعل عمرو دياب والسبب وراء وصول الأمر لهذا الشكل الذى لم يسبق أن ظهر به المطرب الذى يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة اكتسبها من سنوات عديدة ومشوار فنى ضخم جعله المطرب المحبب لأجيال عديدة ممن تربوا على أغانيه منذ ألبوم ميال وحتى الآن.



في حين فسر آخرين اللقطة على أنها انفعال لحظى ربما لم يكن محسوب منه تجاه إلحاح معجبه على التقاط الصورة معه ومسكه بصورة فجة استفزت عمرو دياب شأنه شأن أي إنسان من حقه الغضب، موضحين في نفس الوقت أن الأمر لم يكن يُفضل أن يصل لهذا الشكل.

من ناحية أخرى يحيى النجم عمرو دياب حفلاً غنائيًا فى دبى يوم 18 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغنياته المحببة لدى جمهوره، بالإضافة إلى أغنية جديدة سيقدمها للجمهور مفاجأة، كما يحيي الهضبة حفلاً غنائيًا في بيروت يوم 15 يونيو المقبل.

وطرح مؤخرًا الهضبة عمرو دياب أغنيات ألبومه الجديد "مكانك"، واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهى "المعنويات مرتفعة" الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساج وديجتال ماستر أمير محروس و بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.