شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية محبي الفنون الجميلة تقيم احتفالية لتكريم المخرج محمد فاضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم جمعية محبي الفنون الجميلة مع رابطة محبي المخرج القدير محمد فاضل احتفالية لتكريمه بمناسبة حصوله على جائزة النيل من وزارة الثقافة المصرية وذلك بمقر الجمعية بجاردن سيتي والدعوة عامة لكل الجمهور من محبي المخرج محمد فاضل وأعماله ، يقدم الاحتفالية الاعلامي والكاتب محمد الغيطي بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة من محبي فاضل.

المخرج محمد فاضل قدم للتاريخ الفني اكثر من ستين عملا في السينما والدراما التليفزيونية، حيث قدم للسينما أفلام مثل : حب في الزنزانة لسعاد حسني وعادل إمام ، وناصر 56 لأحمد زكي، و كوكب الشرق لمحمود ياسين وفردوس عبد الحميد، وشقة في وسط البلد، طالع النخل.

وقدم في الدراما التليفزيونية أعمالا تمثل محطات في الشاشة الصغيرة مثل : ليلة القبض على فاطمة، النوة، عصفور النار، أبو العلا البشري، الراية البيضا، وقال البحر، صيام صيام ، طائر الاحلام ؛ أبنائي الأعزاء شكرا ، أحلام الفتى الطائر ، أخو البنات ، أنا وأنت وبابا في المشمش ، ومازال النيل يجري ، العائلة والناس ، للعدالة وجوة كثيرة ، سكة الهلالي ؛ نجم الموسم. وأخيرا الضاحك الباكي، كما قدم العديد من المسلسلات الاذاعية والمسرحيات، ومما قيل عنه انه نقل الدراما التليفزيونية للمشاهد العربي وجمع بين المتعة والرسالة وقال عنه وزير الثقافة المغربي ان اسم محمد فاضل كمخرج لأي مسلسل كان يجعل المشاهد المغربي يلزم بيته لمتابعة أعماله.

