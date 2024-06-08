شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الدعائي لـمسرحية"انتحار معلن" لمازن الغرباوي قبل سفرها للصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المخرج مازن الغرباوي البوستر الدعائي لمسرحيته" انتحار معلن " للكاتب الدكتور سامي الجمعان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك استعدادا لعرض المسرحية بمهرجان آرانيا الدولي للمسرح بدولة الصين .

وأكد "الغرباوي"، أن العمل تم كتابته بحرفية شديدة على يد د. سامي الجمعان، وأن إيمان يوسف بطلة العرض تمثل إضافة قوية في مسيرة العرض التي بدأت منذ عام 2019 وتستمر حتي الآن.

وعبر الغرباوي عن فخره وسعادته بمشروع انتحار معلن الذي يعرض في السنه الخامسة له وهذا دليل كبير علي مدي الأثر الممتد لهذا العرض الاحترافي المتميز.



البوستر الدعائي لمسرحية انتحار معلن

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج مازن الغرباوي في المسرح، هو العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب "، تأليف الدكتور سامح مهران وبطولة: عمرو القاضي ، خالد محمود ، أيمن الشيوي ، سمر جابر ، نهاد سعيد ، محمد الخيام وحصل العمل علي جائزتي أفضل ممثل و أفضل ازياء ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري لعام 2022.