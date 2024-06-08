بعد “العشق الممنوع”، هل يقلب كيفانش وبيرين الموازين بعودتهما بمسلسل درامي جديد؟ اقرأ التفاصيل

انطلقت التحضيرات مجددًا لمسلسل “إذا خسر الملك” المتوقّع عرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي القادم على قناة STAR .

وكانت صحف تركية تُعنى بالمشاهير قد كشفت في وقت سابق ان شركة الانتاج كانت قد عرضت البطولة على الممثلَين بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ، فهل تستكمل الشركة المفاوضات مع الثنائي لعودتها بمسلسل جديد بعد نجاحهما الساحق بمسلسل “العشق الممنوع” قبل أكثر من ١١ عامًا.

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نذكر ان كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات تعاونا مؤخرًا بفيلم سينمائي “النداء الأخير إلى اسطنبول” الذي عرض على منصة نتفليكس.