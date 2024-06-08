دانية الشافعي تزوجت 7 أشهر من رجل غامض.. والجمهور يبحث عنه

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت المذيعة السعودية دانية الشافعي مذيعة الأطفال على قناة mbc3، محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها الطلاق من زوجها الذى استمرت معه 7 أشهر فقط.

طلاق دانية الشافعي

ونشرت دانية عبر خاصية الأستوري في حسابها على انستجرام صورة كتبت فيها: "لكل قصة بداية ونهاية، بعض القصص تنتهي قبل أن تبدأ، كل الأمور خيرة من الله، تم انفصالي رسميا، والله يكتب لي كل خير".

دانية الشافعي

من هو طليق دانية الشافعي

وطول فترة الزواج لن تفصح دانية الشافعي، عن أي معلومة تخص زوجها وأكتفت بقولها أنه شخصية خليجية يفضل الابتعاد عن الأضواء، مؤكدة أنه شخصية من الخليج عند إعلان خطوبتها.

زفاف دانية الشافعي

وكانت قد دانية الشافعي احتفلت بزفافها في نوفمبر 2023 في دبي، وأطلت بإطلالة ملكية رقيقة لفتت الأنظار.

كما احتفلت دانية الشافعي، بليلة الحناء مع أصدقائها وبحضور عدد من الإعلاميات في سبتمبر 2023، بالزي التقليدي "المسدح الهاشمي" وهو ملابس نساء قبيلة الأشراف في الحجاز، مع الزفة الحجازية التقليدية.

دانية الشافعي

من هي دانية الشافعي

دانية الشافعي إعلامية سعودية مواليد 20 أكتوبر عام 1983، بعد حصولها على الشهادة الثانوية انتقلت إلى إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة لدراسة الإعلام بالجامعة الأمريكية.

انضمت لقناة MBC 3 منذ انطلاقتها نهاية عام 2004 وكانت من أشهر مذيعات القناة.

قدمت شخصية كرتونية باسمها في مسلسل "دانية" عام 2014 عرض على قناة MBC 3.

لدى دانية الشافعي قناة على YouTube وبرنامج بعنوان "هرجة دانية" تقدم خلاله مواضيع تهم العديد من شرائح المجتمع.

من أشهر البرامج التي قدمتها دانية الشافعي "فوازير رمضان"، "صباح الخير يا عرب"، "المختبر" قولولي ليش، "التجربة"، "تواصل"، "من أقوى".