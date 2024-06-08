شكرا لقرائتكم خبر عن 20 صورة من حفل زفاف ابنة محمد السعدى الأسطورى بحضور النجوم والمشاهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من النجوم والنجمات على مشاركة محمد السعدى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة شركة ميديا هب، فرحته بحفل زفاف ابنته زينة أمس من نجل رجل الأعمال منصور عامر.

وهو الحفل الأسطوري الذى حرص على حضوره نجوم بحجم الهضبة عمرو دياب، وأصالة، بالإضافة إلى أهم نجوم التمثيل بداية بـ كريم عبد العزيز ويسرا إلى أحمد عز ومحمد رمضان وأمير كرارة وأحمد حلمى ونيللى كريم والمخرج محمد سامى والفنانة مي عمر بالإضافة إلى الفنانة هنا الزاهد، ممن حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجانب عدد كبير من مشاهير الإعلام.

كما حرص على الحضور لفيف من المشاهير مثل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والمنتج تامر مرسى والفنان أحمد داود والفنانة علا رشدى إلى جانب المخرج بيتر ميمى والفنان عمرو سعد.

حفل الزفاف شهد وصلة غناء من الهضبة عمرو دياب وسط تفاعل من الحضور خاصة بعدما غنى مجموعة من أجمل أغانيه، التى رقص عليها الفنان أحمد عز ليشارك العروسين فرحتهما.



الفنان عمرو سعد والمخرج بيتر ميمى وهنا الزاهد وسهير جودة



أمير كرارة وعلا رشدي وأحمد داود



نسرين إمام وهنا الزاهد وحمدى بدر



الفنانة نيللى كريم والمذيعة سهير جودة



أحمد حلمى يتوسط أصالة والمنتج محمد السعدى



رجل الأعمال منصور عامر والد العريس



ليلى علوى



محمد رمضان يشارك العروسين فرحتهما



الهضبة عمرو دياب مع المنتج محمد السعدى



الهضبة مع المنتج محمد السعدى



العروسين



صورة أخرى من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدى



تفاعل أحمد عز مع أغانى الهضبة



الفنانة يسرا تشارك المنتج محمد السعدى فرحته بزفاف ابنته



أحمد عز يشارك العروسين فرحتهما



كريم عبد العزيز مع المنتج محمد السعدى