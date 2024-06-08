نقل والد شاكيرا الى المستشفى… هذا وضعه الصحيّ

نُقل وليام مبارك، والد شاكيرا، إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي في مستشفى في بارانكيا بكولومبيا، منذ الأربعاء الماضي في الخامس من حزيران/ يونيو الجاري. وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن والد المغنية موجود في العيادة الأيبيرية الأميركية، في وحدة العناية المركزة، بقرار من الأطباء الذين عالجوه.

تشير التقارير إلى أن الفنانة على علم بكافة الوضع وهي تسافر بين الفنية والأخرى من ميامي إلى بارانكويلا لرعاية والدها. وآخر مرة شوهد فيها والد المغنية علناً اواخر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، عندما زار التمثال الذي صنعه الفنان “ينو ماركيز” لشاكيرا، والذي تمّ وضعه في “ماليكون ديل ريو”.

تحافظ المغنية الكولومبية على علاقة وثيقة للغاية مع والدها، حيث كتبت له ألبومها الأول “Magia”. بالإضافة إلى ذلك، كان مسؤولاً عن الترويج لمسيرة الفنانة من خلال العمل كممثل لها ومسؤولاً عن أمورها مع وسائل الإعلام.

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دخل والد شاكيرا إلى المستشفى مرتين في عام ٢٠٢٢، أحدهما بعد تعرّضه لسقوط، ما اضطره للخضوع لعملية جراحية طارئة بسبب اكتشاف جلطات دموية في الدماغ. كل هذه الأمور حدثت في نفس وقت انفصال شاكيرا عن لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه.

مرة أخرى، في أكتوبر من نفس العام، دخل المستشفى في برشلونة، حيث مكث لمدة أسبوعين حتى خرج منها. كما شاركت المغنية فيديو ساعدت فيه والدها في عملية إعادة التأهيل بالمستشفى، حيث يستطيع تحريك ساقيه، الأمر الذي أسعد الفنانة وشاركت الفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل.