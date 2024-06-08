افتتاح معرض الفن التشكيلي الأول بالمعهد العالي للنقد الفني

ياسر رشاد - القاهرة - افتتحت الدكتورة رانيا يحي عميد المعهد العالى للنقد الفنى، المعرض التشكيلى الأول للمعهد والذى يقام لأول مره ببهو المعهد تحت عنوان" عاشق الجنوب" للدكتوراحمد سليم -الأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا-،وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون.

شارك فى الافتتاح الدكتوروليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من الفنانين التشكيليين الذين أهدوا المعهد العالي للنقد الفني لوحاتهم وإبداعاتهم الفنية القيمة.

وأهدت الدكتورة رانيا يحي شهادة تقدير، شكروتقديرمن أسرة المعهد العالي للنقد الفني للفنانين التشكيلين بما أثروه من مقتنيات نفيسه لتزيين المعهد.

تعرف على مكرمين معهد النفد الفنى

حيث كرم المعهد كلا من أ.د.غ مصطفى يحيى،أ.د.غ ماجدة سعدالدين،الفنان حسين نوح،الفنان حسن شبط، الفنانة أ.د حنان سمير، الفنانة د. أمانى زهران، الفنانة أ.د سهير محمود عثمان، الفنانة جيهان الصبان، الفنانة نانسى ناجى ،الفنان أحمد عبدالكريم عبدالنبى، الفنان وسيم إمام، الفنانة رهام محمود،أسرة المخرج أحمد البدري.

اسرة المخرج احمد البدرى تهدى “ النقد الفنى” مكتبته

وعلى جانب أخر أهدت أسرة المخرج الراحل أحمد البدري ، مكتبته الخاصة للمعهد تقديرا وعرفانا بدور المعهد فى أثراء الحياة الثقافية والفنية.

وحضر الحفل مجموعة من الاعلاميين والباحثين والأكاديمييين بينهم الدكتورة ايمان يونس عميدة المعهد العالي للسينما، والدكتور حسين بكر رئيس المركزالقومي للسينما، واللواء حافظ محمود.