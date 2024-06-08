شكرا لقرائتكم خبر عن رامي الطمباري ينضم لنجوم العرض المسرحي "العيال فهمت" على المسرح الكوميدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان رامي الطمباري لنجوم العرض المسرحى "العيال فهمت" للمخرج شادى سرور، كتابة طارق علي - أحمد الملواني وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور، وبطولة الفنانة رنا سماحة وعبد المنعم رياض، وإيهاب شهاب ومحمود الهنيدي ورانيا النجار، والمسرحية معالجة غنائية كوميدية للفيلم الامريكي "صوت الموسيقى"، والمسرحية في تناولها الجديد تتناول الفجوة بين الأجيال.

"العيال فهمت" من المفترض عرضها في موسم عيد الأضحي على المسرح الكوميدى الذى يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجى، ويجرى المخرج شادى سرور بروفات العمل على قدم وساق وبشكل شبه يومى من أجل افتتاح المسرحية فى موسم العيد المقبل.

الفنان رامي الطمباري خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدم الكثير من الأعمال المسرحية من قبل، ومنها "مشعلوا الحرائق ، الضوء الأسود ، السفينه والوحشين ، ساحرات سالم " ، " الحيتان "كما كانت له مشاركه من خلال مسلسل " باب الخلق " بطولة النجم " محمود عبد العزيز "، وهو ممثل ومؤدي صوتي وممثل ومخرج مسرحي مصري اشتهر بأدائه لشخصية «عزيز عيد» في مسلسل «الضاحك الباكي» الذي عُرض في عام 2022 كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية ، منها فيلم عصافير النيل، جبل الحلال مع الراحل محمود عبد العزيز والطبال مع أمير كرارة عام 2016 ، وقانون عمر مع حماده هلال ، مسلسل فلانتينو، مع الزعيم عادل امام ، وهو ابن المخرج المسرحي الراحل مسعد الطمباري وشقيق الممثل هاني الطمباري، وشارك الطومباري في عدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية كان من أبرزها فيلم «شد أجزاء» الذي عُرض في عام 2015 من بطولة محمد رمضان، وكان من أبرز أدواره في المسلسلات التليفزيونية دوره في مسلسل «أنصاف مجانين».

