شكرا لقرائتكم خبر عن شيرى عادل تكشف لـ فاطمة مصطفى سبب اعتذارها عن مسلسل جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرقت الفنانة شيرى عادل أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى إلى سبب رفضها الانضمام لمسلسل "جودر" الذى عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 بقولها : "المسلسل ضخم وكبير ولكن الرفض جاء بسبب التوقيت المفترض بدء فيه التصوير".

وأكدت أنها كانت ستجسد دور شروق وليس شهرزاد مثلما أشيع بقولها : "كنت وقتها أصور مسلسل الوصفة السحرية، وبالتالي لم يكن يجوز أن أصور العملين في توقيت واحد".

هذا وتبدأ قناة dmc عرض أولى حلقات مسلسل الوصفة السحرية بداية من اليوم السبت، من بطولة شيرى عادل وإسلام جمال وعمر الشناوى، من إخراج خيرى سالم، حيث تعرض الحلقة الساعة الثامنة مساء من السبت إلى الأربعاء بواقع ثلاث مرات، على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يوم الخميس والجمعة أسبوعيًا.

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.