شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة في نصائح إيجابية: قيمتك الحقيقية روحك وطاقتك الإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، تظهر من خلالها وهي تجلس أرضًا داخل منزلها لتوجه نصائح إيجابية لمتابعيها وجمهورها، حيث كتبت شيحة: "أحلى حاجة ساعات اللخبطة والطبيعة زي ما هي والجنان اللذيذ والعفوية من غير حسابات، بيسألوني إزاي انتي شكلك كدة وزي ما انتي، هو ده السر".

وأضافت حلا شيحة: قيمتك الحقيقية أنت الإنسان مش مكانك ولا مركزك ولا شهرتك، قيمتك الحقيقية روحك وطاقتك الإيجابية وحبك للخير لكل الناس، صباحكم فل، بحب نفسي زي ما هي".



بوست حلا شيحة

وسبق وانتشرت صور للفنانة حلا شيحة من حفل زفاف النجمة جميلة عوض الذى أقيم الخميس الماضي بالقلعة، وظهرت "حلا" فى عدد من الصور التذكارية مع عدد من النجوم الذين حضروا حفل الزفاف.

ومنها صور مع النجم أحمد سعد الأمر الذى دفع البعض للاعتقاد بوجود علاقة ارتباط بينهما، فيما ردت الفنانة حلا شيحة على تعليقات البعض على صورها مع سعد.

وقالت حلا شيحة فى تصريحات لـ"الخليج 365": "كنت بسلم عليه عادى وصورة عادية اتصورناها فى الفرح".